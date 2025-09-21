إعلان

بزيادة 89%.. 133.3 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي خلال 2024

01:53 م الأحد 21 سبتمبر 2025

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قفز صافي أرباح البنك الأهلي المصري بعد الضرائب بنحو 89% خلال العام الماضي 2024 إلى 133.3مليار جنيه مقارنة بـ 70.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

جاء ذلك الإعلان بعد أن اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في اجتماعها اليوم، وفق بيان البنك.

زاد إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي بنحو 55% على أساس سنوي إلى 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بــ 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.

كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2024 بنحو 237 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 لتسجل 534 مليار جنيه بمعدل نمو 80%.

