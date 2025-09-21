أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

بينما ارتفع سعر الريال القطري والدينار البحريني مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-9-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، استقر سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع،

سعر الدينار البحرينى: 126.42 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 128.02جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.42 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 68.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 157.23 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و 158.13 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.