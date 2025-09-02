إعلان

أرباح بنك القاهرة ترتفع 31% إلى 7.5 مليار جنيه في 6 أشهر

04:51 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

بنك القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب 31% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 7.5 مليار جنيه، وفق بيان له اليوم.

وأوضح البنك أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 29% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 16.5 مليار جنيه.

وارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 2.9 مليار جنيه، وفق بيان البنك.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 20.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 16.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 25%.

المصروفات الإدارية

ارتفعت المصروفات الإدارية بالنصف الأول لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 32% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 513 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024، وفق بيان البنك.

سجل إجمالي محفظة القروض زيادة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 245 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 380 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

جودة الأصول

بلغت القروض غير المنتظمة 4.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 156% ، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، وفق البيان.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.83 % من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.41%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك القاهرة أرباح بنك القاهرة ايرادات بنك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح