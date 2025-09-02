أرباح بنك القاهرة ترتفع 31% إلى 7.5 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب 31% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 7.5 مليار جنيه، وفق بيان له اليوم.

وأوضح البنك أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 29% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 16.5 مليار جنيه.

وارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 2.9 مليار جنيه، وفق بيان البنك.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 20.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 16.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 25%.

المصروفات الإدارية

ارتفعت المصروفات الإدارية بالنصف الأول لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 32% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 513 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024، وفق بيان البنك.

سجل إجمالي محفظة القروض زيادة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 245 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 380 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

جودة الأصول

بلغت القروض غير المنتظمة 4.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 156% ، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، وفق البيان.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.83 % من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.41%.