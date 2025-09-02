إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

10:36 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء ، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.90 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان