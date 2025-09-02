كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء ، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.90 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.