كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، بينما ارتفع في بنك القاهرة، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع،.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.





