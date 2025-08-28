إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:31 ص الخميس 28 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.91 جنيه للشراء ، بزيادة قرشين، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.21 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.55 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و 129.15 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.33 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.36 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.02جنيه للشراء، و 68.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 158.32 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و 159.36 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟