كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.91 جنيه للشراء ، بزيادة قرشين، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.21 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.55 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و 129.15 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.33 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.36 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.02جنيه للشراء، و 68.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 158.32 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و 159.36 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.