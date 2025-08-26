إعلان

36.5 مليار دولار.. تدفقات قياسية لتحويلات المصريين بالخارج خلال عام

01:20 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحويلات المصريين

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال العام المالي الماضي بدعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن تدفقات تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).

خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 (الفترة أبريل إلى يونيو 2025) ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي).

وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024).

بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف في مارس 2024 عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى التدفق مجددا في شرايينها الرسمية البنوك والصرافات بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي استقطبت على الحصة الأكبر منها قبل الإجراءات الأخيرة.

تحويلات المصريين 36.5 مليار دولار البنك المركزي العام المالي الماضي
