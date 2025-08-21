كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 3 و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.53 جنيهًا للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.61 جنيه بتراجع 8 قروش، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.