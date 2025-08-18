إعلان

انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:29 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، بينما ارتفع سعر بيع الريال القطري، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.71 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و128.3 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.25 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 67.58 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و68.31 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 157.35 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و158.36جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

عملات عربية الجنيه تعاملات اليوم
