طارق الخولي نائب البنك المركزي يستضيف وفدًا من نظيره العراقي

كتبت- منال المصري:

استضاف البنك المركزي المصري، مؤخرًا، وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي برئاسة نائب المحافظ، وذلك لتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بالبنوك المركزية، في إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

واستقبل طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي برئاسة الدكتور عمار خلف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك.

وشملت الزيارة عرضًا مفصلاً لعدد من المبادرات والمشروعات الرائدة، منها منظومة بطاقات الدفع الوطنية، وشبكة المدفوعات اللحظية، والمنصة الوطنية لترميز البطاقات، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، وإطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع، وكذلك تم استعراض استراتيجية البنك المركزي المصري في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي من أبرز برامجها المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذي يوفر بيئة عملية لاختبار التطبيقات المبتكرة.

والتقى الوفد مع المتخصصين من البنك المركزي المصري للتعرف على الجهود المبذولة لدعم وتطوير الكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب رحلة تعزيز الشمول المالي وصولًا إلى الطفرة الكبيرة التي طرأت على معدلاته على مستوى البلاد، وذلك بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من اتخاذ قرارات مالية رشيدة وتسهيل معاملاتهم اليومية.

بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتثقيف المالي باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشمول المالي، وعاملاً داعماً للثقة في القطاع المصرفي وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وقد شهدت الزيارة استعراض جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات الرقابة والإشراف بشقيه الميداني والمكتبي، وإجراءات منح التراخيص، فضلاً عن تناول منهجية البنك المركزي المصري للعمل الرقابي وتبادل المعلومات في مجال تجميع مخاطر الائتمان.

واطلع الوفد العراقي على الجهود المتواصلة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال تطبيق أحدث الممارسات في مكافحة الجرائم المالية والاحتيال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ورفع كفاءة القطاع المصرفي.