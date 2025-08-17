البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، بهدف تنفيذ مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار وعلاج أمراض العيون في مصر التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال رعاية صحة العيون من خلال تنفيذ حملات ميدانية واسعة للكشف والعلاج في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من أمراض العيون التي قد تؤدي إلى فقد البصر

وعقب التوقيع، أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يعد الأول بين البنك الأهلي ومؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، في خطوة مهمة لتعزيز أهمية دوره في المجتمع دعماً لجهود التنمية الشاملة، خاصة في المجالات الصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

واستكمالاً لمساهمات البنك الأهلي المصري في القطاع الصحي التي وصلت لأكثر من 4.5 مليار جنيه على مدار الست سنوات الماضية.

قالت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في ست قرى بمحافظتي بني سويف وأسيوط، حيث تشمل أنشطة المبادرة إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية المطلوبة بناءً على حملات الكشف على المواطنين.

وأضاف أن البنك قدم مساهمات كبيرة في دعم عدد من المؤسسات التنموية والخيرية، كان لها أثر ملموس في تحسين حياة آلاف المواطنين، خاصة في مجال مكافحة الإعاقة البصرية، وقد بلغت مساهمات البنك في هذا المجال نحو 124 مليون جنيه على مدار السنوات الماضي.

وأكدت أبو طالب أن البنك يحرص على تمكين ذوي الإعاقات البصرية لتحقيق الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث تعكس تلك المبادرات التزام البنك بدوره المجتمعي ودعمه المستمر لمبادئ الشمول الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقالت هنا بيبرس الأمين العام لمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية : نفخر بهذا التعاون مع البنك الأهلي المصري والذي يعكس إيماننا المشترك بأهمية دعم مبادرة " مصر في عيونا " ودورها في تحقيق أهدافها لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار في المناطق الأكثر احتياجاً في محافظات مصر .

وأوضح أن بروتوكول التعاون بين المؤسسة والبنك الأهلي يدعم انطلاق مبادرة "مصر في عيونا " بخطوات متسارعة في تحقيق أهداف مؤسستنا في علاج أهالي قرى أكثر في احتياج إلى الكشف عن أمراض العيون وتوفير التدخلات الطبية.

وقد أكد دكتور خالد فصيح المدير التنفيذي لمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية: إن رؤيتنا في مؤسسة مرفت سلطان تتمثل في إحداث طفرة في مجال رعاية العيون في مصر من خلال إجراء المسح الطبي للعيون وتوفير العلاج والنظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج أمراض العيون للمستفيدين غير القادرين والوصول بهذه الخدمات إلى أماكن معيشتهم .