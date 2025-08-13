بنك QNB يخفض عمولة المعاملات الدولية إلى 2% عبر الـ"كريدت كارد"

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك QNB مصر رفع حد الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية إلى 10 آلاف دولار شهريا، وتخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية الى 2% على المعاملات بالعملات الأجنبية اعتباراً من الغد على بطاقات الائتمان (التجزئة، والأعمال، وببساطة).

كما رفع البنك الحد الشهري للاستخدام الدولي خارج مصر (في حالة السفر) لبطاقات الائتمان المميزة، بما في ذلك فيزا سيجنتشر، فيزا إنفينيت، وماستركارد وورلد إيليت، ليصبح 500 ألف جنيه شهرياً بدلاً من 300 ألف جنيه مصري شهرياً.

بذلك القرار يكون بنك QNB أقل بنك في العمولات المفروضة على المعاملات الدولية عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج.

أعلنت بنوك التجاري الدولي والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي وqnb مصر رفع حدود تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر إلى 10 آلاف دولار وهي تعد أعلى مرونة منذ فبراير 2022.

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر خفض الرسوم على المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" إلى 3% بدلا من 5% لتعود إلى سابق عهدها قبل 3 سنوات للمرة الثانية في 2025.