إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:18 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.05 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و128.65 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و 68.50 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.62 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و158.78 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية أسعار الصرف سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي سعر الدينار البحرينى سعر الريال القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة