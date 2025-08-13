كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.05 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و128.65 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و 68.50 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.62 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و158.78 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.