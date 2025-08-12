إعلان

البنك التجاري الدولي يخفض عمولة المشتريات من الـ “كريدت كارد" خارج مصر إلى 3%

04:52 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

البنك التجاري الدولي مصر CIB

كتبت- منال المصري:

قرر البنك التجاري الدولي CIB تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح للبطاقات الائتمانية الـ"كريدت كارد" 3% بدلا من 5% في وقت سابق اعتبارا من غدِ الأربعاء.

كان البنك التجاري الدولي رفع القيود تدريجيا على حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ومن المواقع الأجنبية داخل مصر بغرض التسوق بعد الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في مارس 2024.

وفي وقت سابق خفض البنك عمولة استخدام بطاقات الكريدت كارد للشراء خارج مصر أو المواقع الأجنبية من 10% إلى 5% قبل أن يقرر خفضها بنسبة 3% بداية من غدِ.

ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة في عودة تدفق موارد النقد الأجنبي في شرايينها الرسمية البنوك والصرافات وهو ما ساهم في زيادة موارد الدولار بالبنوك.

تتيح البنوك للعملاء استخدام بطاقات الكريدت كارد خارج مصر بعملة الدولة المتواجد فيها العميل مقابل خصم رسوم تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة التواجد فيها.

