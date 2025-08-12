كتبت- آية محمد:

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025 بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر 3 بنوك، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 12.9 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.