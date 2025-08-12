سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025 بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر 3 بنوك، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 12.9 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
