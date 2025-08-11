كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و 6 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.