إعلان

سعر الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

11:22 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و 6 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 11-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر الجنيه المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن