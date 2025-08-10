إعلان

أسعار العملات العربية ترتفع بشكل جماعي خلال التعاملات الصباحية اليوم

10:41 ص الأحد 10 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18-8-2025،، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.88 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين

سعر الدرهم الاماراتي: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.32 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و128.91 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.30 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و13.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.90 جنيه للشراء، و68.64 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 158.08 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا ، و 159.09 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

