انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.93 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.