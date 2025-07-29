كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بنحو 4 و9 قروش خلال تعاملات البنوك الأولى اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ولليوم الثالث على التوالي يواصل الدولار الانخفاض مقابل الجنيه ليصل إجمالي الهبوط نحو 36 قرشا.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.