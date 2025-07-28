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مصرف أبو ظبي الإسلامي يفتتح فرعًا جديدًا في المقطم لتحقيق الشمول المالي

04:07 م الإثنين 28 يوليه 2025

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كتبت- منال المصري:

افتتح مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» فرعًا جديدًا في منطقة المقطم، وذلك ضمن خطته المستمرة لتعزيز انتشاره وتقديم خدماته المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لعدد أكبر من العملاءـ في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته الناجحة في التوسع والنمو.

وشهد حفل الافتتاح ، وفق بيان البنك االيوم، محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وعمرو الوكيل، مدير المناطق والفروع، إلى جانب عدد من قيادات المصرف.

يأتي افتتاح هذا الفرع الجديد تأكيدًا على التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية متكاملة، تواكب تطلعات العملاء وتخدم احتياجات الأفراد والشركات.

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