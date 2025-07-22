بسبب تفاقم الاستيراد.. 33% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

اتسع عجز الميزان التجاري 33.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 38.33 مليار دولار مقابل نحو 28.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء اتساع العجز بسبب تفاقم مدفوعات الاستيراد بنحو 28.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 68.1 مليار دولار مقابل نحو 52.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات من "يوليو إلى مارس بالعام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي.