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بسبب تفاقم الاستيراد.. 33% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري في 9 أشهر

05:08 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

اتسع عجز الميزان التجاري 33.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 38.33 مليار دولار مقابل نحو 28.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء اتساع العجز بسبب تفاقم مدفوعات الاستيراد بنحو 28.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 68.1 مليار دولار مقابل نحو 52.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات من "يوليو إلى مارس بالعام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي.

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البنك المركزي المصري تفاقم الاستيراد عجز الميزان التجاري تفاقم مدفوعات الاستيراد
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