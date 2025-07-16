لدعم المشروعات متناهية الصغر.. البنك الأهلي يقرض "تساهيل" مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل جديد بقيمة مليار جنيه مع شركة تساهيل للتمويل وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات متناهية الصغر.

ويستهدف هذا التعاون، وفق بيان البنك اليوم، توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في خلق فرص عمل، تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الإنتاج القومي وتمكين رواد الأعمال في مصر من بناء مشروعات مستدامة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أهمية هذا التعاون الذي يعكس التزام البنك بدعم كافة شرائح السوق، بما في ذلك المشروعات غير الرسمية.

وأوضحت أن الاتفاقية مع شركة تساهيل تأتي ضمن حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لإعادة إقراضها للمستفيدين، بما يعزز جهود الحد من البطالة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهليي، الى استمرار البنك في تقديم الدعم المالي لهذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن إجمالي التمويلات المقدمة من البنك لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بهدف إعادة إقراضها قد بلغ حوالي 9.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، استفاد منها نحو 627 ألف عميل من خلال 58 مؤسسة.

وقال منير نخلة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة MNT، المالكة لشركة تساهيل، إن المجموعة تمتلك شركات أخرى في تركيا والإمارات، بالإضافة إلى بنك في باكستان، مما يعزز دورها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لأصحاب المشروعات الصغيرة.