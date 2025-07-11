80 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لشركة تدبير

كتبت- منال المصري:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة " تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري.

وشهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع أسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وآمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير و لفيف من قيادات الجهاز و الشركة

وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية.

وأضاف أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية و الانتاجية ، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.

وقالت آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير إن تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ولذلك تعتبر الشراكه مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من اهم الشركات الاستراتيجيه للشركة

وقال أحمد كمال سليم العضو المنتدب لتدبير إن الشركة نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهوريه بأكثر من 1,2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتان المضياتان، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

كان الجهاز منح تدبير تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز.