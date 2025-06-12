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"بينانس" للعملات المشفرة تتيح التداول للسوريين بعد رفع العقوبات الأمريكية

01:16 م الخميس 12 يونيو 2025

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كتبت- منال المصري:

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة "بينانس" أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، توسع منصتها للمستخدمين في سوريا، بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

وبحسب بلومبرج، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، في بيان: "بعد سنوات من الاستبعاد، أصبح لدى السوريين الآن فرصة البناء والاستثمار والتواصل".

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من إعلان ترامب نيته رفع العقوبات حيث اللوائح التنظيمية المواتية في المنطقة تجذب شركات العملات المشفرة.

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