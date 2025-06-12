كتبت- أمنية عاصم :

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، بينما استقر في بنكين، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.14 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش.



بنك مصر: 13.14 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش.



بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.





