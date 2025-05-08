الجنيه يرتفع 2% أمام الدولار ويعود لمستواه قبل صدمة رسوم ترامب

كتبت- منال المصري:

استرد سعر صرف الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار ليعود إلى نفس مستواه قبل شهرين مع نهاية تعاملات عمل البنوك اليوم الخميس، وسط تراجع مخاوف المستثمرين من حرب رسوم ترامب التجارية.

وقلل الجنيه من خسائره مقابل الورقة الأمريكية وارتفع إلى 50.67 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ شهرين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 9 أبريل الماضي عند 51.73 جنيه لكل دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

خلال أول 10 أيام من أبريل الماضي واجه سعر صرف الجنيه ضغوطا متواصلة مع تحول الأجانب إلى بيع استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المصرية مقابل شراء الدولار وهو ما أدى إلى نزيف متواصل لسعر العملة المحلية قبل أن تبدأ في التعافي.

جاءت الضغوط في كافة الأسواق الناشئة ومنها مصر بعد حالة الهلع وعدم اليقين التي ضربت المستثمرين العالميين على أثر حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب على 185 دولة طالت مصر.

وبعد استيعاب حالة القلق عاد المستثمرين مجددا للسوق المصري وشراء أذون وسندات الخزانة وهو ما عزز من صعود الجنيه مقابل الدولار.

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في وقت سابق، إن البنك الأهلي استرد نحو 700 مليون دولار ما يعادل 80% من الاستثمار الأجنبي غير المباشر-الأموال الساخنة- التي خرجت بسبب حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

الأموال الساخنة

يتسبب خروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين في زيادة الضغوط على العملات المحلية وتتباين تبعاتها من دولة إلى أخرى وفق الفجوة الدولارية وآلية سعر الصرف المتبعة في كل دولة تحريك سعر صرف حر أو مدار أو ثابت.

كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة ارتفع إلى نحو 41.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.