الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية تعاملات أمس، فيما ارتفع في بنك الإسكندرية قرشين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و 50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.