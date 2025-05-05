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اتساع عجز ميزان المدفوعات الكلي 22.7% إلى 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول

04:52 م الإثنين 05 مايو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي اتساع عجز ميزان المدفوعات الكلي 22.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 502.6 مليون دولار مقابل 409.6 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي اليوم، أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 11.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 9.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 15.6% على أساس سنوي.

وجاء ذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري وتراجع الفائض في ميزان الخدمات.

وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

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