تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الفائدة 1% على 3 حسابات في بنك مصر بداية من اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي الخميس الماضي.

وخفض بنك مصر سعر الفائدة 1% على حساب سوبر كاش الجاري وأصحاب المعاشات وحساب مرتبك بلس الجاري للمرة الثانية تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماعه الخميس الماضي بعد أن خفضها 2.25% في اجتماعه السابق ليسجل 24% للإيداع و25% للإقراض.

حساب سوبر كاش الجاري للعائد الشهري: تراجع سعر الفائدة بين 11.75% و18.5% حسب شريحة كل حساب بدلا من 12.75% و19.5% قبل الخفض.

حساب جاري مرتبك بلس لعملاء المرتبات: تراجع سعر الفائدة بين 4% و6% سنويا يصرف العائد شهريا بدلا من 5% و7%.

حساب أصحاب المعاشات: انخفض سعر الفائدة إلى 18.75% سنويا ويصرف العائد شهريا من 19.75% قبل الخفض.