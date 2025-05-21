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تحركات الجنيه مقابل الدولار خلال آخر 5 أشهر

02:50 م الأربعاء 21 مايو 2025

سعر صرف الجنيه

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كتبت- منال المصري:

واصل سعر صرف الجنيه ارتفاعه مقابل الدولار في البنوك ليصل إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، وفق بيانات البنك المركزي.

ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم إلى 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع لكل دولار في بعض البنوك بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له 51.73 جنيه في أول 10 أيام بأبريل الماضي ليستر أكثر من 3% من قيمته.

كان الجنيه تعرض إلى ضغوط خلال النصف الأول من أبريل الماضي وسط موجة خروج مستثمرين أجانب من أّون وسندات الخزانة بعد حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


بعد تعليق الرسوم الجمركية وتوصل الصين وأمريكا إلى اتفاق التقطت الأسواق أنفاسها وعاد المستثمرين مجددا للأسواق الناشئة ومنها مصر.

تحرك الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، وفق بيانات المركزي.

- يناير: تراوح بين 50.24 جنيه إلى 50.82 جنيه لكل دولار.

- فبراير: تراوح بين 50.28 جنيه إلى 50.71 جنيه لكل دولار.

- مارس: تراوح بين 50.35 جنيه إلى 50.73 جنيه لكل دولار.

- أبريل: تراوح بين 50.64 جنيه إلى 51.73 جنيه لكل دولار- أعلى سعر تاريخي وصل له في 9 أبريل الماضي.

- مايو: تراوح بين 50.71 جنيه إلى 49.92 جنيه لكل دولار- من بداية الشهر حتى 21 مايو 2025.

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سعر صرف الجنيه الدولار البنوك البنك المركزي
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