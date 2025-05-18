تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.11 للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.