تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 ببداية التعاملات
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.11 للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: