سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.44 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.