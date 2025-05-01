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الجنيه يرتفع مقابل أكثر 3 عملات عربية انتشارا بمصر خلال أسبوع

11:56 ص الخميس 01 مايو 2025

الجنيه المصري

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية تعاملات البنوك يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

وجاء تحسن الجنيه المصري مقابل الـ3 عملات عربية بعد تقليص خسائره مقابل الدولار ليرتفع من أدنى مستوى له 51.73 جنيه خلال أبريل إلى نحو 50.85 جنيه بنهاية تعاملات البنوك أمس.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتى: 165.56جنيه للشراء ، و 166.05 جنيه للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء ، و 13.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

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