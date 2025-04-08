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الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

04:09 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 5 قروش و14 قرشًا، في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشَا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.21 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.23 جنيه للشراء، و 51.33 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.48 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

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