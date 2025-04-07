قفزة في تعاملات الإنتربنك: 1.9 مليار دولار في يومين بسبب خروج أجانب

كتبت- منال المصري:

ارتفع حجم تعاملات الإنتربنك "سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك" إلى نحو 1.9 مليار دولار خلال يومين تحت ضغط بيع جزئي للأجانب لأذون وسندات الخزانة.

وبحسب "الشرق مع بلومبرج" نقلا عن مصرفيين اليوم، فإن حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار عبر "الإنتربنك" في مصر تخطت اليوم الإثنين نحو 700 مليون دولار من نحو 1.12 مليار بتعاملات أمس الأحد بعد أن بلغت مستوى تصله لأول مرة منذ عام وسط بيع جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية.

والتعاملات في الأيام الاعتيادية تتراوح بين 150 و250 مليون دولار في الإنتربنك لشراء وبيع والدولار.

الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزى، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.

أدى زيادة الطلب على الدولار إلى انخفض الجنيه مقابل الدولار بنحو 2% خلال يومين إلى 51.45 جنيه لكل دولار بنهاية التعاملات اليوم وسط مخاوف عالمية من تبعات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبشكل عام يتسبب خروج الأجانب من أدوات الدين إلى وجود ضغط على طلب العملة بسبب بيعهم لأذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري مقابل الحصول على ما يعادل الدولار.

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة إلى 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفق التقرير النصف سنوي لوزارة المالية.