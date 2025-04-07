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قفزة جديدة بسعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك

03:49 م الإثنين 07 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 25 و37 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، ليسجل مستوى قياسي جديد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشَا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشَا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.35 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.34 جنيه للشراء، و 51.44 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

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