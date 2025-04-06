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وصلت إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2024.. لعقود الآجلة للجنيه ترتفع إلى 60.28 جنيه للدولار

07:09 م الأحد 06 أبريل 2025

الدولار

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كتبت- منال المصري:
ارتفع سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 60.28 جنيه لكل دولار لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2024، وفق بيانات بلومبرج.

وتسبب خروج جزئي للأجانب اليوم من أذون وسندات الخزانة المحلية في ارتفاع سعر الدولار بنحو 66 قرشا ليقفز إلى مستوى قياسي 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع لكل دولار قبل أن يتراجع بنهاية التعاملات إلى 51.07 جنيه و51.17 جنيه على التوالي.

وجاء هذا بعد مخاوف نشوب حرب اقتصادية عالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على أغلب دول العالم.

والعقد الآجل هو اتفاق بين المشتري والبائع على تداول أصل، عادة ما يكون عملة، بسعر متفق عليه بين الطرفين وتاريخ محدد.

وعلى عكس العقود المستقبلية، فإن العقود الآجلة هي ترتيبات خاصة بين المشتري والبائع، وبالتالي، لا يتم تداولها في البورصة المركزية، بل تعتبر جزءا من سوق خارج البورصة.

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