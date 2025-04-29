إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في 4 بنوك

10:54 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بينما استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه ، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش ، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.51 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي بنك مصر الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟