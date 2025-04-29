انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في 4 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بينما استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه ، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش ، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.51 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
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