انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في 4 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بينما استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه ، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش ، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.51 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.