انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر سعر عملة الريال السعودي والدرهم الإماراتي، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.84 جنيه للشراء، و 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.62 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و135.31 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال القطري: 12.91 جنيه للشراء بتراجع قرش، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.26 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 71.89 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.25 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش ، و 166.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.