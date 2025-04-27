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بعد خفضها 2%.. تعرف على أسعار العائد على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر من اليوم

03:33 م الأحد 27 أبريل 2025

سعر الفائدة

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كتبت- منال المصري:

أقر بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين، لأول مرة منذ 3 سنوات خفض سعر العائد 2% على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت والمتناقص بداية من اليوم الأحد، وفق قرار لجنة الأصول والخصوم "ألكو".

وقررت لجنة الـ "ألكو"، بالبنكين المسؤولة عن سعر العائد على الودائع والقروض، وقف بيع الشهادة ذات أجل سنة للعائد القياسي 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف نهاية أجلها اليوم الأحد بعد تنويه البنكين.

وجاء قرار البنكين بعد أن قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل العائد على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعد الخفض من اليوم.

أولا.. الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

عائد شهري: 19.5% سنويا.

ثانيا.. الشهادة ذات العائد المتناقص في بنكي الأهلي ومصر

تتميز هذه الشهادات بصرف عائد مرتفع في السنة الأولى ويقل في السنة الثانية والثالثة بدوريات صرف مختلفة شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

السنة الأولى

عائد شهري:24%

عائد ربع سنوي: 25%

عائد سنوي: 28%.

السنة الثانية

عائد شهري:20%

عائد ربع سنوي: 21%.

عائد سنوي: 23%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 16%.

عائد ربع سنوي: 17%.

عائد سنوي: 18%.

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