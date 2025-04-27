انخفاض أسعار 4 عملات عربية خلال تعاملات الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.52 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.84 جنيه للشراء، و 13.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.64 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا ، و135.33 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.92 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و14.01 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 71.27 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش ، و 72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 165.29 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشًا ، و 166.41 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا.