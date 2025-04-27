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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

10:42 ص الأحد 27 أبريل 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات يوم الأحد، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.52 جنيه ، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.52 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.54 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.54 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

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