سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 9 قروش و18 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وأغلقت البنوك أبوابها أمس الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل وفق المواعيد الرسمية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.01 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.