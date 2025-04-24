البنوك إجازة اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك أبوابها اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل وفق المواعيد الرسمية، بحسب بيان للبنك المركزي.

وتعود البنوك للعمل بكافة فروعها البالغ عددها أكثر من 5 آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية الأحد في المواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.



وتتيح البنوك على مدار أيام الإجازة الخدمات المصرفية من خلال أذرعها الإلكترونية وهي ماكينات الصراف الآلي لخدمات السحب والإيداع والموبايل والإنترنت البنكي للتعامل على الحسابات وإنستاباي للتحويلات اللحظية على مدار 24 ساعة.