انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 5 بنوك
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.54 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.54 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.53 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 13.56 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.57 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.
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