انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.54 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.54 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.53 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.56 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.57 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.62 جنيه للبيع.