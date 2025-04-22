سعر الفائدة يتراجع 2.25% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية اليوم

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر العائد 2.25% في عطاء اليوم على الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت التي يطرحها البنك المركزي لسحب فائض السيولة من البنوك بعد قرار خفض الفائدة.

وتقدمت بنوك مصر للبنك المركزي المصري بأقل مستوى سيولة خلال عام بنحو 183.7 مليار جنيه في الوديعة الأسبوعية اليوم.

وتراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت من 27.75% إلى 25.5% لارتباطها بسعر الخصم والائتمان لدى المركزي.

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الخميس، خفض أسعار العائد 2.25% لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ليصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

على مدار عام كثف المركزي المصري من سحب السيولة المقدمة من البنوك لتصل إلى أكثر من تريليون جنيه في العطاء الواحد بعد التحول من آلية التخصيص إلى القبول الكلي.