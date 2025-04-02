لماذا غير ناصف ساويرس محل إقامته إلى إيطاليا؟

كتبت- منال المصري:

انتقل المليادرير المصري ناصف ساويرس من الإقامة في بريطانيا إلى إيطاليا ليلحق بعشرات المليارديرات المغادرين للملكة المتحدة تحت ضغوط ارتفاع تكلفة الضرائب المفروضة على الأثرياء.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن ناصف ساويرس المالك لحصة في نادي أستون فيلا لكرة القدم بالدوري الممتاز البريطاني أصبح مسجلا لمغادرة بريطانيا بعد أن أصبحت ضغوط الضرائب المفروضة طاردة للأثرياء.

ويعد ناصف ساويرس البالغ صافي ثروته نحو 8.5 مليار دولار ضمن أحدث المغادرين من بريطانيا إلى دول أخرى في أوروبا، مثل إيطاليا وسويسرا، وكذلك الإمارات.

فقدت بريطانيا مليونيرًا كل 45 دقيقة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة وفقًا لبيانات جديدة، بعد وصول حزب العمال للعمل، تحت وطأة الضرائب المقرر تطبيقها بداية من أبريل الحالي، وفق دراسة نشرها موقع "إندبندت" عن صحيفة ذا تايمز في وقت سابق.

من ناصف ساويرس؟

ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري هو واحد لثلاثة أشقاء مليارديرات أبناء المياردير المصري الراحل أنسي ساويرس المؤسس لمجموعة "أوراسكوم".

وبحسب بلومبرج، انضم ناصف إلى الأعمال العائلية قبل أكثر من أربعة عقود، ويدير حالياً شركة "أو سي آي- إن في" (OCI NV)، وهي شركة عملاقة مقرها أمستردام تعمل في مجال الأسمدة، تم فصلها عن قسم الإنشاءات في مجموعة "أوراسكوم" عام 2015.

واستقر ساويرس في بريطانيا منذ أكثر من عقد وأنشأ فرعاً لمكتب عائلته في لندن عام 2016.

وعزز استثماراته في البلاد في 2018 عندما اشترى نادي أستون فيلا لكرة القدم بالتعاون مع الملياردير الأميركي ويس إدينز، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 30 مليون جنيه إسترليني حينها.

كما أسس مؤسسة خيرية في بريطانيا أواخر 2018، وتبرع بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني لدعم أنشطتها.

تشمل استثماراته الأخرى حصصاً في شركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس" وشركة "ماديسون سكوير غاردن سبورتس" (Madison Square Garden Sports)، التي تمتلك فريقي "نيويورك نيكس" و"نيويورك رينجرز".

قيود الضرائب على الأثرياء

كانت راشيل دي سوزا، وزيرة المالية البريطانية، في قوت سابق، قالت إن نظام الأجانب المثير للجدل في بريطانيا سيلغى من أول أبريل الحالي وأن جميع المقيمين سيخضون على المدى الطويل لضريبة الميراث على أصولهم على مستوى العالم بما في ذلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية، بحسب صحيفة ذا تايمز.

فقدت بريطانيا 10800 مليونير صافي العام الماضي، بزيادة 157%عن 2023، بما في ذلك 78 مليونيرًا (بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل) و12 مليارديرًا، وفق موقع إندبندت.