حتى 56 قرشا.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 9 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 21 و56 قرشًا في 9 بنوك، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء، و 51.18 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.1 جنيه للشراء بتراجع 56 قرشًا، و51.2 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا.