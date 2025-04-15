خبيرة مصرفية تكشف السيناريوهات المتوقعة لسعر الفائدة في اجتماع "المركزي" المقبل

كتبت - داليا الظنيني:

رجّحت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس، متوقعة أن يتراوح الانخفاض بين 1.5% و2%.

وأوضحت يعقوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، وهو ما يتيح للبنك المركزي خفض الفائدة دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.

وأشارت إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة سابقًا كان بهدف كبح التضخم المرتفع، مما ساعد المواطنين على تعويض جزئي لتراجع قيمة العملة. وقالت: "مع انحسار معدلات التضخم حاليًا، لم يعد المواطنون يشعرون بارتفاع كبير في الأسعار كما كان من قبل."

ولفتت إلى احتمال آخر قائم، يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، إذا رأى المركزي أن الوقت لا يزال مبكرًا على التحرك نحو التيسير النقدي.

وأكدت يعقوب على وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم؛ إذ يتطلب ارتفاع التضخم رفع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما يشجع انخفاضه على خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي ختام حديثها، شددت على أن الانخفاض الكبير في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، يجعل من خفض الفائدة السيناريو الأقرب للحدوث خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية.

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