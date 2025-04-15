انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 4 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.53 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 13.60 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 13.52 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 13.59 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.56 جنيه للشراء ، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء ، و13.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.